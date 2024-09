L’OM fracasse ses joueurs en privé, une grosse décision est prise

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a changé une grande partie de son effectif par rapport à la saison dernière. Le club phocéen est notamment allé chercher cinq nouvelles têtes du côté de l’Angleterre, pour une raison très précise. En effet, les dirigeants marseillais avaient remarqué une absence de professionnalisme, un manque de caractère et de leadership de beaucoup trop de joueurs. Ces recrues doivent justement changer cela.

La saison dernière, l’OM a déçu en Ligue 1. Peu aidé par les changements multiples au poste d’entraîneur, le club phocéen a fini à une triste huitième place en championnat, synonyme de non-participation à une coupe d’Europe. Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants marseillais connaissent la raison de ces piètres résultats. Selon eux, il y avait une absence de professionnalisme, un manque de caractère et de leadership chez beaucoup trop de joueurs. Des gros moyens ont donc été employés cet été pour tenter de corriger cela.

De Zerbi affiche un premier regret à l’OM ! https://t.co/PTEOabr0Ex pic.twitter.com/RkzFkJHIbM — le10sport (@le10sport) September 14, 2024

L’OM a recruté cinq joueurs en Angleterre

Pour tenter de remettre un coup de fouet à l’OM et apporter plus de professionnalisme, les dirigeants marseillais ont décidé de beaucoup miser sur des joueurs venus d’Angleterre cet été. Un choix qui s’explique par la dureté du championnat anglais et son exigence de chaque instant. Ainsi, le club phocéen a mis la main sur Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg, Jonathan Rowe, Ismaël Koné et Neal Maupay.

Greenwood et Højbjerg sont déjà des leaders de l’OM

Si certains joueurs ne se sont pas encore trop montrés, ce n’est pas le cas de Mason Greenwood et de Pierre-Emile Højbjerg. Le premier est tout simplement le meilleur buteur de Ligue 1 actuellement, avec cinq réalisations en trois rencontres. Le second s’est déjà imposé comme un titulaire indiscutable au milieu de terrain et il a d’ailleurs déjà porté le brassard de capitaine. Alors que Neal Maupay et Jonathan Rowe ont gratté quelques minutes en championnat cette saison, Ismaël Koné devrait lui connaître sa première apparition sous les couleurs marseillaises en championnat face à l’OGC Nice ce samedi.