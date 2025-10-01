L'OM éjecte un joueur, il règle ses comptes !

Arrivé à l'OM lors de l'été 2024, Elye Wahi a dû faire ses valises dès l'hiver 2025. Après avoir passé seulement cinq mois à Marseille, le crack de 22 ans a été poussé vers la sortie par la direction olympienne. Transféré à l'Eintracht Francfort, Elye Wahi est revenu sur son départ de l'OM.
Après avoir vécu une saison compliquée au RC Lens, Elye Wahi a rejoint l'OM. En effet, le club olympien a déboursé environ 26M€ pour recruter l'attaquant de 26 ans lors de l'été 2024.
Wahi revient sur son départ de l'OM
Alors qu'il a totalement manqué ses débuts à l'OM, Elye Wahi a été poussé vers la sortie lors du mercato hivernal 2025. Et après avoir évolué pendant seulement cinq mois à Marseille, l'ancien pensionnaire du Montpellier HSC a migré vers l'Allemagne, du côté de l'Eintracht Francfort.
«Il n'y a eu qu'un retard»
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Elye Wahi a lâché toutes ses vérités sur son départ de l'OM. « Quitter l'OM au bout de six mois n'était pas le plan, ce serait mentir, mais je n'en veux à personne. Même pas à Medhi Benatia qui m'a taclé sur mes retards ? Il n'y a eu qu'un retard, pour un rendez-vous chez un médecin, alors que j'avais prévenu. Je pense que ça a été le déclic (pour la direction de l'OM), mais Medhi et le coach De Zerbi m'ont beaucoup donné, et j'aurais pu travailler encore plus. Ça n'a pas marché à Marseille, ça marchera ailleurs, la vie continue. C'est dans les échecs que tu te construis, que tu changes certaines choses pour pouvoir avancer », a confié le crack français de 22 ans.