L'OM éjecte un joueur, il règle ses comptes !

Amadou Diawara

Arrivé à l'OM lors de l'été 2024, Elye Wahi a dû faire ses valises dès l'hiver 2025. Après avoir passé seulement cinq mois à Marseille, le crack de 22 ans a été poussé vers la sortie par la direction olympienne. Transféré à l'Eintracht Francfort, Elye Wahi est revenu sur son départ de l'OM.

Après avoir vécu une saison compliquée au RC Lens, Elye Wahi a rejoint l'OM. En effet, le club olympien a déboursé environ 26M€ pour recruter l'attaquant de 26 ans lors de l'été 2024.

Wahi revient sur son départ de l'OM Alors qu'il a totalement manqué ses débuts à l'OM, Elye Wahi a été poussé vers la sortie lors du mercato hivernal 2025. Et après avoir évolué pendant seulement cinq mois à Marseille, l'ancien pensionnaire du Montpellier HSC a migré vers l'Allemagne, du côté de l'Eintracht Francfort.