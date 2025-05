L’OM dit stop, l’ultimatum à 12,5M€ !

Alexis Brunet

L’été dernier, Ismaël Koné débarquait à l’OM en provenance de Watford avec l’étiquette d’un joueur très prometteur. Finalement, le milieu de terrain n’a pas réussi à montrer ses qualités à Marseille et il a rejoint lors du mercato hivernal Rennes. Il pourrait d’ailleurs y rester définitivement, car le club phocéen ne compte plus sur lui, mais aimerait récupérer sa mise de départ, à savoir 12,5M€.

L’été sera agité du côté de l’OM. Avec la participation en Ligue des champions la saison prochaine, le club phocéen pourra se montrer actif et offrir un effectif encore plus compétitif à Roberto De Zerbi. Certains postes seront à renforcer en priorité, notamment à cause de potentiels départs.

Brassier et Koné plus que jamais sur le départ

Lors du mercato estival, l’OM devra également réparer ses erreurs de l’été dernier. Il y a presque un an, le club phocéen avait ouvert son marché des transferts en mettant la main sur Ismaël Koné et Lilian Brassier, deux joueurs qui ne sont aujourd’hui plus à Marseille. En grande difficulté dans le sud de la France, le défenseur et le milieu de terrain ont rejoint le Stade Rennais sous la forme d’un prêt.

L’OM ne veut plus de Koné

D’après les informations de L’Équipe, l’avenir de Lilian Brassier et d’Ismaël Koné devraient s’écrire loin de l’OM. Le club phocéen ne compterait plus du tout sur le milieu de terrain par exemple, qui serait ouvert à l’idée de rester à Rennes au moins une saison de plus. Pablo Longoria ne s’opposera donc pas à un départ du Canadien, si une offre à la hauteur de l’investissement marseillais de l’été dernier arrive sur son bureau, c’est à dire une proposition à 12,5M€ minimum. Affaire à suivre…