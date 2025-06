L’OM boucle un transfert : Pierre Ménès lâche une info exclusive !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement recruté par l’OM alors qu’il était arrivé au terme de son contrat avec Burnley, CJ Egan-Riley aurait également été courtisé par le RC Strasbourg avant de finaliser son transfert. Mais Pierre Ménès, très proche du président alsacien Marc Keller, lâche une information sur les coulisses de ce dossier.

L’OM a récemment officialisé l’accord de principe pour la signature de CJ Egan-Riley (22 ans), et le défenseur central anglais débarque donc libre après la fin de son contrat avec Burnley. L’EQUIPE évoquait récemment une concurrence du RC Strasbourg dans ce dossier, précisant que l’offre financière de l’OM avait fait la différence. Mais de son côté, Pierre Ménès a un tout autre son de cloche et a fait de grosses révélations sur ce feuilleton Egan-Riley.

« J’ai posé la question à Marc Keller » Proche de Marc Keller, le président du RC Strasbourg, Ménès assure que le club alsacien n’a jamais été en concurrence avec l’OM pour CJ Egan-Riley : « Je ne lis quasiment que des fausses informations sur le Racing. Dont la plus grosse est celle d’Egan-Riley. J’ai posé trois ou quatre fois la question à Marc (Keller), et il m’a dit à chaque fois qu’il n’en avait jamais entendu parler. Alors soit Blue&Co fait son recrutement dans son coin et n’informe même pas le président du club, ce qui me paraît un peu étonnant, soit c’est faux », explique-t-il à Club 1906.