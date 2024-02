L’OM a voulu le virer, Gattuso vide son sac !

Thomas Bourseau

Jonathan Clauss a vécu une semaine bien étrange à Marseille. Sorti prématurément la semaine dernière en raison d’une gêne, le défenseur a vu son professionnalisme être remis en question par ses dirigeants qui avaient même pris la décision de se séparer de lui, en vain. Gennaro Gattuso a tout déballé en conférence de presse vendredi.

En début de semaine, et alors qu’il semblait intouchable depuis quelque temps, l’OM aurait pris la décision de se séparer de Jonathan Clauss avant la deadline du mercato hivernal jeudi soir. L’Equipe a révélé ces dernières heures que ce serait autour d’un déjeuner que Pablo Longoria, Stéphane Tessier, Mehdi Benatia et Gennaro Gattuso auraient fait le choix de montrer la porte de la sortie à Clauss en raison de son investissement qu’ils remettaient en cause. D’où la déclaration sur le sujet du président Longoria en conférence de presse.

«Je ne peux pas dire honnêtement qu'il y a un manque d'engagement de la part de mes joueurs»

Et alors que le plan de l’OM est tombé à l’eau avec Jonathan Clauss dans la dernière ligne droite du mercato, Gennaro Gattuso a été mis sur le grill par les journalistes lors de sa conférence de presse vendredi. « Non, je pense que ce n'est pas une question de professionnalisme ou pas, c'est plus l'exigence qu'on doit avoir envers nous-mêmes, envers le club, envers l'histoire du club, ses supporters, de vouloir bien faire les choses. Après, ce n'est pas une histoire de Jonathan Clauss ou pas. Je ne peux pas dire honnêtement qu'il y a un manque d'engagement de la part de mes joueurs. Absolument pas. Si je le voyais, je serais intransigeant là-dessus ».

L'OM plombe le FC Nantes, la solution est trouvée ! https://t.co/s7RnBly9Jg pic.twitter.com/bPxmkZ4dz2 — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

«Le cas de Clauss, on en a parlé, c'est quelque chose qui est fermé»