L’OM a trouvé son prochain buteur, il lâche une première réponse

Auteur de 19 buts sous le maillot du Stade de Reims cette saison, Folarin Balogun est l'une des révélations de cette saison en Ligue 1. Prêté par Arsenal, le buteur s'est révélé aux yeux du grand public, mais aussi des plus grands clubs européens, qui souhaiteraient le recruter l'été prochain. L'OM ferait partie des prétendants.

Depuis le dernier mercato hivernal, l'OM peut compter sur Alexis Sanchez, mais aussi sur Vitinha dans le secteur offensif. Malgré tout, le club marseillais envisagerait de recruter un nouveau buteur durant l'intersaison. Et comme le confirme L'Equipe , l'OM tenterait un gros coup sur le marché des transferts.

L'OM viserait Balogun

Selon les informations du quotidien sportif, l'OM viserait Folarin Balogun. Il faut dire qu'avec ses 19 buts inscrits sous le maillot du Stade de Reims, le joueur de 21 ans devrait éveillé l'intérêt des plus grands clubs européens.

« Ce sont de grands clubs »