L'offre à 35M€ qui va dégouter l'OM !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un nouvel ailier pour s'imposer comme le pendant de Mason Greenwood à gauche, l'OM faisait d'Igor Paixao sa priorité. Un dossier toutefois compliqué compte tenu des attentes de Feyenoord. D'autant plus que Leeds a transmis une offre estimée à 35M€, bonus compris, qui semble encore plus éloigner le Brésilien du signature à Marseille.

Leeds va lâcher 35M€ !

Et la concurrence rend ce transfert de plus en plus improbable. Et pour cause, selon les informations du média néerlandais FR12.nl, Leeds a fait une entrée fracassante dans ce dossier en proposant 35M€ à Feyenoord pour le transfert d'Igor Paixao, également convoité par l'AS Roma. Mais les négociations avec le club anglais avanceraient très rapidement. De quoi éloigner l'OM de la course à la signature de l'ailier brésilien.