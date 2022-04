Foot - Mercato

Mercato : L'avenir de Jürgen Klopp est scellé à Liverpool !

Publié le 28 avril 2022 à 15h55 par La rédaction mis à jour le 28 avril 2022 à 16h01

Entraineur de Liverpool depuis l’été 2015, l’avenir de Jurgen Klopp sur les bords de la Mersey est définitivement bouclé !