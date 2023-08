L’improbable appel du pied pour Mbappé, le mercato s’emballe !

Thomas Bourseau

Mettant le feu au mercato depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé est toujours attendu au Real Madrid bien que certains soient sur leurs gardes à cause des dénouements des derniers feuilletons. Pour Jorge Valdano, icône du Real Madrid, il faut y aller et il prend même ses dispositions pour l’attaquant du PSG. Explications.

Depuis l’été 2021, Kylian Mbappé joue avec les nerfs du Real Madrid. Alors qu’il avait réclamé un bon de sortie à sa direction, le PSG lui avait refusé une telle fleur et ce, malgré des offres de dernière minute du Real Madrid s’élevant jusqu’à 200M€. Un an plus tard et alors qu’il semblait être prêt à rejoindre le Real Madrid en tant qu’agent libre, Mbappé a snobé le club merengue en prolongeant son contrat au PSG jusqu’en 2024, la dernière année n’étant qu’optionnelle.

Le PSG désespère, joie contrastée à Madrid pour Mbappé ?

Le PSG pousse depuis plusieurs semaines, et même publiquement, pour que Kylian Mbappé active ladite clause, en vain. De quoi rendre fou de rage le président Nasser Al-Khelaïfi et de concrètement relancer le feuilleton Mbappé. En Espagne, on se met à rêver d’enfin témoigner de la venue de Mbappé au Real Madrid, bien que certains observateurs et supporters n’ont pas digéré sa décision de rester au PSG l’été dernier.

Une bronca à Madrid pour Mbappé ? « ne vous inquiétez pas, je vais le chercher à l'aéroport »