Les stars du PSG ont fait une grande victime, il raconte

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré une saison plutôt aboutie au Sporting CP où il était prêté, Pablo Sarabia n’a pas réussi à s’imposer au PSG. Cet hiver, l’Espagnol a donc été transféré à Wolverhampton pour environ 7M€, bonus compris. Un choix qu’il justifie notamment par sa quête de temps de jeu qui était impossible derrière Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Incapable de se renforcer, le PSG a toutefois pu se séparer de deux joueurs durant le mercato d'hiver. Keylor Navas a été prêté à Nottingham Forrest, tandis que Pablo Sarabia a quitté définitivement le club de la capitale. L'Espagnol s'est engagé avec Wolverhampton pour environ 7M€, bonus compris. Il faut dire qu'au PSG, l'international espagnol a très peu joué durant la première partie de saison bien qu'il revenait d'un prêt convaincant au Sporting CP. Quelques mois après son départ, Pablo Sarabia révèle les raisons qui l'ont poussé à quitter le PSG. Et le manque de temps de jeu derrière Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, l'a convaincu à partir.

PSG : Coup de théâtre, Mbappé a lâché une bombe sur son transfert https://t.co/Csdv9lCqOl pic.twitter.com/B0j357PzTg — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Sarabia voulait jouer

« Je devais quitter Paris. Je n'avais pas de minutes. Comme j'étais dans la meilleure forme de ma carrière, je ne me sentais pas de devoir attendre sur le banc que l'un des trois titulaires (Mbappé, Messi, Neymar, ndlr) se blesse. Ce n'était pas une situation idéale, je voulais jouer », lance l’international espagnol dans les colonnes de AS avant de poursuivre.

«Je savais comment ça allait se passer»