Le transfert impossible : Thierry Henry sauve le PSG ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont permis au PSG de boucler la signature de Désiré Doué. Souhaitant au départ partir au Bayern Munich où il était assuré d'être un titulaire dans le onze de départ de Vincent Kompany, Doué a changé son fusil d'épaule après une conversation avec Thierry Henry. Le reste appartient à l'histoire.

En août 2024, quelques jours après que le rideau soit tombé sur les Jeux Olympiques de Paris , le PSG annonçait l'arrivée de Désiré Doué contre un chèque de 50M€ hors bonus. Un accord trouvé évidemment avec le joueur, mais également avec le Stade Rennais . Et ce, grâce à un certain Thierry Henry .

Le Bayern Munich avait sécurisé Désiré Doué

Car en effet, si l'on se fie aux informations divulguées par SPORT ces dernières heures, le PSG n'était pas en pole position dans la course à la signature de Désiré Doué. Et pour cause, le Bayern Munich menait la danse avec un début d'enchères à 40M€. La partie financière de l'opération n'aurait pas été problématique pour le Bayern et encore moins l'accord avec l'attaquant latéral de 20 ans qui avait été assuré d'être titulaire chez l'actuel champion d'Allemagne.