Le transfert de Verratti décidé par un ancien du PSG ?

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2026, Marco Verratti pourrait quitter le Paris Saint-Germain en cette fin de mercato. La direction lui a montré la porte de sortie depuis le début de l’été et après avoir été annoncé en Arabie Saoudite, c’est désormais au Qatar que pourrait s’écrire l’avenir du milieu italien... qui ne semble toutefois pas encore convaincu.

Il ne reste plus que quelques jours avant la fin du mercato et on ne sait toujours pas ce que va faire Marco Verratti. Annoncé comme indésirable, l’Italien aurait bien aimé poursuivre sa carrière dans un autre club en Europe, mais c’est finalement vers le Moyen Orient qu’il semble se diriger.

Verratti entre le Qatar et l’Arabie Saoudite ?

En Arabie Saoudite, Al Ahli a longtemps essayé de le convaincre, tout comme Al Hilal. Le club de Neymar aurait d’ailleurs formulé deux offres, de 30 puis de 45M€, toutes refusées par le PSG. C'est désormais Al Arabi qui tiendrait la corde, même si Verratti ne semble pas encore convaincu par cette piste qatarie.

Antero Henrique aux commandes