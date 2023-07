Le Real Madrid répond au PSG pour le transfert historique de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Si le PSG peut se séparer de Kylian Mbappé, c'est bien. Si la manière est présente, c'est mieux. Ce vendredi, le club parisien aurait communiqué le prix de son joueur au Real Madrid, et il est élevé. La direction réclamerait un chèque de 250M€. Une somme trop importante pour la formation merengue.

Poussé vers la sortie par le PSG, Kylian Mbappé pourrait réaliser son rêve avec un an d'avance. Le joueur de 24 ans pourrait défendre les couleurs du Real Madrid la saison prochaine, à condition que les deux équipes parviennent à s'entendre, ce qui n'est pas gagné.

Le clan Mbappé lâche une annonce au Real Madrid, le PSG va halluciner https://t.co/V7rE4Xcduy pic.twitter.com/POxZcegA8j — le10sport (@le10sport) July 29, 2023

Le PSG réclame 250M€ au Real Madrid

Et pour cause, le PSG réclamerait une somme importante, près de 250M€. En cas d'accord, Mbappé pourrait tout simplement devenir le joueur le plus cher de l'histoire, juste devant Neymar, recruté par le club parisien en 2017 contre un chèque de 222M€.

Florentino Perez lâche sa réponse