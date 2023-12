Le RC Lens va plomber un transfert à l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM et le RC Lens pourraient bien se croiser sur le marché des transferts. Les deux équipes rechercheraient un latéral gauche et auraient activé la même piste au Portugal. Sous contrat avec Boavista, Bruno Onyemaechi serait ciblé. Seul souci, l'international nigérian devrait se rendre à la Coupe d'Afrique des Nations et ne devrait pas être disponible avant le mois de février.

Le mercato hivernal est dans la tête de nombreux dirigeants. Dans les prochaines semaines, le mois de janvier débutera avec son lot de rumeurs. Et les premières informations commencent à filtrer, notamment du côté de l'OM.

L'OM voudrait recruter Onyemaechi

Président du club marseillais, Pablo Longoria voudrait recruter un latéral gauche lors du prochain mercato. Selon le journaliste Gianluigi Longari, le président de l'OM aurait des vues sur Bruno Onyemaechi, sous contrat jusqu'en 2026 avec Boavista et valorisé 3,5M€ par le site spécialisé Transfermarkt.

Le RC Lens est sur le coup, mais...