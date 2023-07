Le RC Lens attend un ancien joueur de l’OM, c’est totalement validé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le RC Lens a finalement accepté de vendre Loïs Openda, dont le transfert rapporter environ 50M€, l’arrivée d’un nouvel attaquant est attendue. Dans cette optique, la piste menant à Michy Batshuayi a circulé ces derniers jours. Et l’éventuelle arrivée de l’ancien attaquant de l’OM semble faire l’unanimité.

Comme attendu, après une saison exceptionnelle, le RC Lens laisse filer certains cadres. C'est le cas de Loïs Openda qui s'est engagé avec le RB Leipzig pour environ 50M€. Les Sang-et-Or doivent donc trouver son successeur dans les prochains jours. C'est ainsi que la piste menant à Michy Batshuayi a circulé ces derniers jours. Une piste validé par Denis Balbir.

Mercato : Une star du RC Lens va quitter le club, une date est annoncée https://t.co/B0hTzWulo0 pic.twitter.com/VoTJhY2FHK — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

«Le transfert d'Openda était couru d'avance»

« Le transfert d'Openda était couru d'avance. C'est le mal français : les clubs répondent à une logique financière une fois l'objectif atteint. Là, il y a eu une saison exceptionnelle, avec ce public, cette équipe quia crevé l'écran. Openda a été très important, c’était sûr qu'il allait être sollicité », écrit le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club avant d’évoquer la succession de Loïs Openda.

«Batshuayi, ce serait très bien»