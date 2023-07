Le Qatar va faire le ménage au PSG, c’est légendaire

La rédaction

Ce mercato estival pourrait marquer un tournant dans l'histoire récente du PSG. Les dirigeants parisiens compteraient faire le ménage dans l'effectif, sauf que cette-fois ci, des figures historiques du club sont concernés à commencer par Kylian Mbappé. Mais il n'est pas le seul. Marquinhos et Marco Verratti pourraient, aussi, être libérés cet été.

Nasser Al-Khelaïfi l'a prévenu : personne n'est intouchable au PSG, pas même les cadres ou figures historiques. Après une saison décevante, le club parisien veut se montrer ferme et mettre fin à une spirale négative. Pour beaucoup, Marco Verratti et Marquinhos sont le symbole de ce projet QSI, qui ne parvient pas à décoller.

Des figures historiques sur le départ

Présent au PSG respectivement depuis 2012 et 2013, Marco Verratti et Marquinhos pourraient, justement, être poussés vers la sortie. Le plus proche d'un transfert serait l'international italien. Il pourrait signer un contrat de trois ans avec Al-Hilal. Quant à Marquinhos, il pourrait changer d'air en cas d'offre satisfaisante selon Sports Zone.

Verratti : Le PSG donne son prix à l’Arabie Saoudite https://t.co/6aGx2KPLGZ pic.twitter.com/nvFDXdIrKn — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

L'opération Mbappé prend forme

La direction du PSG aurait du mal à lui pardonner sa sortie sur Kylian Mbappé. Justement, l'international français est l'un des autres partants. Refusant de prolonger son contrat, l'international français est poussé au départ par son club. Cet été marque la fin des privilèges au PSG.