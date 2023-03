Le Qatar snobe une légende, c’est la catastrophe au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG a longtemps rêvé d'attirer Xavi. L'actuel entraîneur du Barça s'est fait les dents au Qatar et a été, pendant longtemps, ciblé par les responsables du club parisien. Mais dans ce dossier, le club français a laissé passer sa chance. Aujourd'hui, le technicien est parti pour durer en Catalogne.

Bien avant Christophe Galtier, le PSG avait ciblé un duo de choc. Comme indiqué par le 10Sport.com, le club parisien a, longtemps, rêvé d'un duo composé de Pep Guardiola, et de Xavi. Ce dernier, qui a débuté sa carrière d'entraîneur au Qatar, aurait pu s'assoir sur le banc du PSG.

Le Qatar s'est raté avec Xavi

Mais comme indiqué par Romain Molina, le PSG n'est pas allé plus loin dans ce dossier. « Ils s’en veulent terriblement parce qu’ils avaient Xavi au Qatar directement. Ils se disent : « pourquoi on ne l’a pas fait à l’époque ? » » a déclaré le journaliste.

Xavi est, aujourd'hui, indisponible

Finalement, Xavi a rejoint le banc du FC Barcelone et pourrait prolonger son contrat. « Nous devons le reconduire parce qu'il a fait un pari, qu'il connaît le club et qu'il défend le style authentique du Barça. Il ne nous demande pas de faire des folies et il comprend la situation du club » a déclaré Joan Laporta, président de la formation blaugrana. Le PSG a laissé passer sa chance.

