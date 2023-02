Le Qatar lance un grand projet, le PSG est fixé pour son mercato

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, le PSG penserait à Marcus Rashford à qui il ne pourrait rester qu’une année de contrat. Et alors qu’il est question d’un rachat de Manchester United par des investisseurs qataris, cela ne devrait pas faire les affaires du PSG. Explications.

Manchester United est à vendre depuis le mois de novembre. La famille Glazer a décidé de rendre les clés du club mythique anglais et avait fixé une deadline pour les potentiels acquéreurs au vendredi 17 février. Propriétaire de l’OGC Nice via INEOS, Sir Jim Ratcliffe a publiquement fait part de son intérêt et il en a été de même pour Jassim Bin Hamad Al-Thani, membre de la famille royale qatarie, qui détient le PSG par le biais de Qatar Sports Investments.

Après le PSG, United pourrait passer sous pavillon qatari

Des interrogations autour de la nature des fonds qataris sont d’actualité puisque QSI ne peut pas disposer du PSG et de Manchester United selon les règles de l’UEFA pour la Ligue des champions. Il est question d’un organisme différent, à savoir QIA, mais le flou demeure sur la question économique du projet de rachat qatari de Manchester United.

Mbappé peut trembler, un coup en or en passe d’échapper au PSG ? https://t.co/zlD54pju52 pic.twitter.com/3y9ubV3Ede — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

Le rachat de United par le Qatar ne devrait rien changer pour Rashford