Le PSG vire une star et commet une erreur ?

Pierrick Levallet

Ne faisant plus l'unanimité dans la capitale, Marco Verratti a quitté le PSG cet été. L'Italien a été transféré à Al-Arabi au Qatar, libérant ainsi sa place à Warren Zaïre-Emery dans le milieu de terrain parisien. Mais si le crack de 17 ans brille depuis le début de saison, certains estiment néanmoins que le PSG a fait une erreur en se séparant de Marco Verratti.

Cet été, le PSG a pris plusieurs grandes décisions sur le mercato. La formation parisienne a notamment choisi de se séparer de quelques stars comme Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos mais aussi Marco Verratti. Après une décennie dans la capitale, le milieu de terrain italien a été transféré à Al-Arabi au Qatar.

Le PSG s'est débarrassé de Verratti

Cela a notamment libéré une place pour Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu du PSG. Luis Enrique compte énormément sur le crack de 17 ans depuis le début de saison. Et si le phénomène parisien brille pour le moment, Laurent Perrin estime néanmoins que le PSG a fait une erreur en se séparant de Marco Verratti.

«Il fallait le garder»