Une star quitte l’OM, les coulisses sont dévoilées

Alors que l’on pensait qu’il allait prolonger son contrat, Alexis Sanchez a finalement quitté l’OM libre comme l’air pour retourner à l’Inter Milan. Un choix de la direction marseillaise qui interroge encore aujourd’hui et sur lequel s’est exprimé Eric Di Meco. Selon lui, c’est Marcelino qui ne voulait pas de l’attaquant de 34 ans.

Alexis Sanchez est encore dans toutes les têtes à Marseille. La décision de l’OM de ne pas le conserver reste difficilement compréhensible cinq mois après son départ, notamment en raison des performances décevantes de Pierre-Emerick Aubameyang. Eric Di Meco en a expliqué les raisons sur les ondes de RMC .

«Son profil n’entrait plus dans les cases du nouvel entraîneur»

« On sait ce qui s’est passé avec (Alexis) Sanchez. Il a patienté dans un premier temps, puis il est revenu vers le club pour négocier en vue d’une prolongation. À ce moment-là, on lui a expliqué que son profil n’entrait plus dans les cases du nouvel entraîneur. Donc en plus de partir en courant, il (Marcelino) nous a fait un joli cadeau… », a expliqué Eric Di Meco.

«On pleure»