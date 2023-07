Le PSG veut une star à 80M€, une grande nouvelle est tombée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour le PSG, le dossier Bernardo Silva est primordial. Le milieu de terrain portugais pourrait permettre au club parisien de se renforcer dans un secteur, qui a souffert l'année dernière. Selon nos informations exclusives, une première offre aurait été transmise au joueur de Manchester City. Sa réponse est attendue dans les prochains jours, alors qu'un prétendant serait sur le point de se retirer.

Cela ne fait plus trop de doute, Bernardo Silva envisage de quitter Manchester City. Le club anglais fait tout son possible pour le retenir, mais le milieu offensif portugais souhaiterait changer d'air lors de ce mercato estival. Deux options s'offrent à lui : le PSG et Al-Hilal.

Le Barça sur le point de se retirer

Quid du FC Barcelone ? Selon les informations de Marca, le club catalan serait contraint à se retirer de ce dossier. En difficulté financière, la formation n'est pas en capacité de dépenser les 80M€ réclamés par Manchester City pour mettre la main sur Bernardo Silva.

Le PSG en position de force

Une excellente nouvelle pour le PSG, qui a déjà transmis une première offre à Manchester City selon les informations exclusives du 10Sport.com. La formation parisienne semble en bonne position dans ce dossier puisque Bernardo Silva n'est pas contre un retour en France, lui qui avait débuté sa carrière en Ligue 1 grâce à un certain Luis Campos, aujourd'hui conseiller sportif du PSG.