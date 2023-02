Le PSG veut se débarrasser d’une star, ce sera 90M€

Thomas Bourseau

Plus en odeur de sainteté au PSG, Neymar semblerait être amené à aller voir ailleurs. L’Angleterre pourrait être son nouveau terrain de jeu et plus particulièrement à Chelsea si le Brésilien respectait une condition non négociable.

Neymar passera-t-il un nouvel été à Paris ? C’est la question du moment. A la dernière intersaison, il a semblé que Luis Campos, alors tout juste nommé conseiller football du PSG, l’aurait poussé vers la sortie. En vain, puisque Neymar avait publiquement fait part de sa volonté de rester au Paris Saint-Germain où son contrat n’expirera pas avant 2027.

Les plus grands clubs anglais passent leur tour pour Neymar

A nouveau dans l’œil du cyclone, Neymar ne serait plus aussi réticent désormais à l’idée d’un départ. Mais pour aller où ? D’après des sources contactées par Football Insider , Liverpool, Newcastle et les deux clubs de Manchester refuseraient de casser leur tirelire pour payer l’indemnité du transfert et le salaire de Neymar. Seul Chelsea serait dans le coup, mais n’en ferait pas un dossier prioritaire pour autant.

Un transfert à 90M€ à Chelsea à condition que Neymar baisse son salaire ?