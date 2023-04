Le PSG veut régaler Mbappé, un premier transfert se confirme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Luis Campos devrait conserver son poste la saison prochaine. Le conseiller sportif du PSG avancerait ses pions en coulisses et viserait plusieurs joueurs de nationalité française. Parmi eux Khéphren Thuram, jeune talent de l'OGC Nice. Un dossier complexe en raison de la concurrence de plusieurs cadors.

Le Qatar prépare déjà la prochaine saison et a pris une première décision. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 22 mars dernier, les dirigeants du PSG ont renouvelé leur confiance à Luis Campos, malgré la saison décevante de son équipe et les nombreux loupés enregistrés dans le domaine du recrutement. Le Portugais serait en charge du prochain mercato estival dans la capitale et aurait quelques idées derrière la tête.





Mbappé : Il fait une grosse demande au PSG, ce sera 100M€ https://t.co/M2cpFvF6af pic.twitter.com/oyItYMC6w4 — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

Un recrutement français prévu ?

Selon les informations d' As , Luis Campos ne fera pas dans le bling-bling, mais plutôt dans le made in France. Le conseiller sportif du PSG rechercherait des joueurs tricolores pour épauler Kylian Mbappé, qui devrait rester au centre du projet sportif la saison prochaine. Le média espagnol cite quelques pistes comme celle menant à Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) ou encore à Khéphren Thuram.

Intérêt confirmé pour Khéphren Thuram