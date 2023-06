Le PSG veut piller l’équipe de France, une réponse à 40M€ tombe

Thomas Bourseau

L’équipe de France est un groupe qui regorge de talents et qui ne laisse pas insensible le PSG à en croire les informations circulant dans la presse. Pour ce qui est d’Axel Disasi, le Paris Saint-Germain devrait rater son coup à cause de Manchester United.

Depuis l’été dernier, Luis Campos semble en pincer pour Axel Disasi. Désireux de renforcer la défense centrale du Paris Saint-Germain, le conseiller football du club de la capitale aurait maintenu le contact avec les parties concernées au sujet d’un éventuel transfert de Disasi comme Le Parisien l’affirmait en avril dernier. D’ailleurs, le PSG a déjà bouclé l’arrivée de Milan Skriniar et ça chaufferait en coulisse pour le transfert de Lucas Hernandez.

Lucas Hernandez, les frères Thuram et.. Disasi ? Le PSG fait son marché chez les Bleus

De quoi mettre de côté la piste Axel Disasi ? Il semblerait que le PSG ne soit plus concrètement intéressé au vu de la tournure des évènements par le joueur de Didier Deschamps. D’ailleurs, en attestent les pistes menant aux frères Thuram ou encore à Lucas Hernandez et Randal Kolo Muani, le PSG semble bien emballé par l’idée de piller l’équipe de France. Pour le plus grand bonheur de Kylian Mbappé, capitaine des Bleus. Quid de Disasi ? Le train serait déjà passé.

Ejecté du PSG, il prépare un sale coup au Qatar https://t.co/kxfDEWfga3 pic.twitter.com/p9mBQoUGJD — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Disasi échappe au PSG, direction Manchester United ?