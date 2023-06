Le PSG veut déjà virer deux recrues du mercato

Axel Cornic

L’été s’annonce bouillant au Paris Saint-Germain, avec Luis Campos qui planifie une véritable révolution de l’effectif actuellement en place. Cela va passer par le départ de certaines stars comme Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Neymar, mais de nombreux autres joueurs semblent être en danger... même ceux arrivés il y a seulement quelques mois !

PSG : Le clan Thierry Henry sort du silence https://t.co/K5l8YAwjzY pic.twitter.com/ImpnKd5enE — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

Le mercato estival va ouvrir ses portes dans seulement quelques jours et au PSG, personne ne semble être à l’abri. Si on enlève Kylian Mbappé qui semble être le seul vrai intouchable, la liste des candidats au départ est très longue et on peut notamment y retrouver certains indésirables de l’été dernier.

Le PSG va devoir se concentrer sur les ventes

Les deux plus connus sont évidemment Mauro Icardi et Leandro Paredes. Le premier a réalisé de très belles choses au cours de son prêt à Galatsaray et la presse italienne évoque un intérêt prononcé de l’AS Roma de José Mourinho, qui pourrait offrir 8M€ au PSG. La situation est plus délicate pour le second, qui n’a pas vraiment brillé du côté de la Juventus.

Ruiz et Soler, passage express au PSG ?

Mais le grand ménage du PSG pourrait également toucher des joueurs arrivés récemment et cela serait le cas de Fabian Ruiz ainsi que de Carlos Soler. D’après les informations de Rudy Galetti, les deux Espagnols recrutés par Luis Campos l’été dernier pourraient quitter le PSG lors du mercato qui approche.