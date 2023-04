Le PSG veut combler Mbappé, c’est la catastrophe

La rédaction

Voulant à tout prix combler leur numéro 7 vedette Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain s'attelle à trouver un numéro 9. Les pistes étudiées sont nombreuses et celle menant à Harry Kane pourrait faire partie des priorités des dirigeants parisiens. Mais la concurrence est rude et le PSG semble même déjà être effacé de la course au transfert de Kane.

Harry Kane, le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham (329 buts) et de l'équipe d'Angleterre (55 buts) attise la convoitise des plus grands clubs européens. Manchester City voulait enrôler l'Anglais en 2021 mais son transfert avait été avorté. Cette année, quatre clubs semblent être intéressés par Harry Kane : Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Avec un avantage pour les deux premiers clubs cités.

Kane, la tentation Chelsea ?

Malgré plus de 600M€ dépensé depuis l"arrivée de Todd Boehly, Chelsea n'est toujours pas rassasié. Avec seulement 30 buts marqués en 32 journées, l'une des statistiques qui fait mal au club londonien c'est de voir que Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City a marqué 33 buts cette saison en Premier League. Alors forcément, les Blues sont intéressés par le profil de Harry Kane, deuxième meilleur buteur de Premier League (24 buts). Selon 90mn , Tottenham s'attend à voir les Blues passer à l'offensive cet été, avec un atout de taille dans leur manche...

Pochettino, un sacré argument

Avec quatre entraîneurs cette saison, il est temps pour Chelsea de stabiliser l'homme se situant sur le banc. Après la pige de Franck Lampard, il devrait, selon 90mn être remplacé par Mauricio Pochettino. L'ancien entraîneur du PSG, sans club depuis son éviction en juin 2022 devrait retourner en Premier League, sur le banc de Chelsea. L'avantage, c'est que l'Argentin connaît très bien Harry Kane pour l'avoir lancé dans le grand bain et lui avoir fait confiance durant son mandat au nord de Londres entre 2014 et 2019. Chelsea pourrait donc être le grand favori pour acheter Kane, si Pochettino est nommé entraîneur. Au grand dam du PSG...