Le PSG veut boucler un transfert, la réponse cash de Mourinho

Axel Cornic

Si la situation de Kylian Mbappé est au centre des interrogations en ce moment, au Paris Saint-Germain on continue l’opération dégraissage. C’est le cas avec Renato Sanches, arrivé il y a seulement un an et qui pourrait déjà tirer sa révérence, direction la Serie A. Son nom est en effet annoncé du côté de l’AS Roma, même si la dernière sortie de José Mourinho ne pousse pas vraiment à l’optimisme.

Depuis le 1er juillet, le PSG annonce chaque jour une nouvelle recrue. Pourtant, l’objectif principal du club reste celui de vendre et à l’inverse de l’été dernier, Luis Campos ne doit plus subir les contraintes d’une collaboration avec Antero Henrique. Pourtant, la liste des indésirables ne se raccourci toujours pas...

Direction la Roma pour Renato Sanches ?

Très décevant cette saison, Renato Sanches semble faire partie de ces candidats au départ. Initialement annoncé en Angleterre, le milieu de terrain semble être l’un des objectifs concrets de l’AS Roma, qui a récemment vu Davide Frattesi quitter Sassuolo pour filer à l’Inter.

« Je n'attends rien du mercato »