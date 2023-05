Le PSG veut boucler un gros transfert, une offre historique va partir

Hugo Chirossel

À l’approche du mercato estival, le PSG serait notamment intéressé par Bruno Guimaraes. L’ancien milieu de terrain de l’OL évolue depuis plus d'un an sous les couleurs de Newcastle, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2026. Cependant, les Magpies n’auraient pas dit leur dernier mot et souhaiteraient faire de l’international brésilien le joueur le mieux payé de l’histoire du club.

Luis Campos est déjà au travail afin de renforcer l’effectif du PSG. D’après nos informations, le conseiller sportif parisien est très intéressé par Bernardo Silva, qu’il avait déjà recruté à l’AS Monaco. Mais Luis Campos a d’autres pistes et selon AS , l’une d’elles mènerait à Bruno Guimaraes.

Liverpool et le Barça également intéressés

Luis Campos serait même prêt à proposer environ 125M€ pour s’attacher les services du milieu de terrain de Newcastle, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2026. Soit 25M€ de plus que Liverpool et le FC Barcelone, qui seraient également intéressés. Mais encore faut-il que les Magpies soient vendeurs, ce qui ne serait pas le cas.

Newcastle veut lui proposer un contrat record