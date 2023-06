Le PSG veut boucler un énorme retour, un accord est proche

Jean de Teyssière

Dans sa volonté de renouveler son effectif, le PSG aurait notamment coché le nom de l'un de ses joueurs formés au club et vice-champion du monde : Adrien Rabiot. Parti libre en 2019 à la Juventus, son contrat avec la Vieille Dame prend fin le 30 juin 2023 et le PSG aurait aimé le rapatrier. Problème : il devrait finalement prolonger avec le club italien.

Désireux d'injecter du sang neuf dans son effectif, le PSG explore plusieurs pistes sur le mercato, décidant notamment de se positionner sur plusieurs agents libres. Après Milan Skriniar, le club de la capitale se serait également entendu avec Marco Asensio et aurait souhaité en faire de même avec Adrien Rabiot, l'ancien titi arrivant à la fin de son engagement avec la Juventus. Mais le PSG n'était pas le seul.

L'Angleterre lui faisait les yeux doux

L'avenir d'Adrien Rabiot semblait être promis à la Premier League. Déjà cet hiver, Manchester United avait voulu enrôler l'international français, sans succès. Dans la course cet été, se sont mêlés, d'après Le Parisien , Liverpool, Chelsea et Tottenham, sans succès également.

Transferts : Le PSG a trouvé sa nouvelle pépite https://t.co/eEXGjXaYHq pic.twitter.com/wjJ7Cf71F6 — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

Rabiot va prolonger d'un an à la Juve