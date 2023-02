Le PSG va encore se faire recaler

Pierrick Levallet

Très convoité sur le marché des transferts, Jude Bellingham sera l'une des principales attractions du prochain mercato estival. Le milieu de terrain de 19 ans est ciblé par de nombreux clubs, dont le PSG et le Real Madrid. L'Anglais aurait d'ailleurs une préférence pour son avenir, mais son entourage rêverait d'autre chose pour lui.

Il sera sans doute l’une des principales attractions du prochain mercato estival. À 19 ans, Jude Bellingham est déjà sur les tablettes de nombreux clubs européens. Tous les cadors rêvent de lui mettre la main dessus. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’Anglais devrait inévitablement quitter le Borussia Dortmund cet été. Et Nasser Al-Khelaïfi aimerait bien le recruter au PSG.

Le PSG prend rendez-vous pour le transfert de 2023 https://t.co/BJAi7aQglv pic.twitter.com/k2BXhgLkab — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

Al-Khelaïfi rêve de Bellingham

« Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club » avait avoué le président du PSG à Sky News en pleine Coupe du monde. Mais le club de la capitale devrait se faire snober dans ce dossier.

Bellingham veut le Real Madrid, sa famille la Premier League