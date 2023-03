Le PSG tente un gros coup sur le mercato, un joueur de Deschamps a tout gâché

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de s’attacher les services de Milan Skriniar dès le mois de janvier, le PSG s’est heurté au refus de l’Inter, à la recherche d’un remplaçant avant d'envisager la sortie du Slovaque. La piste Benjamin Pavard a alors été explorée par la formation italienne. Cependant, ni l’international français ni le Bayern Munich ont envisagé un transfert, de quoi plomber les plans du club de la capitale.

Le PSG a connu un nouvel échec avec Milan Skriniar cet hiver. Alors que les deux parties sont parvenues à trouver un accord en vue de la saison prochaine, Luis Campos a cherché à faire venir le défenseur slovaque dès le mois de janvier. Cependant, malgré le futur départ de Skriniar vers le PSG, l’Inter a refusé de céder son joueur sans avoir mis la main au préalable sur un remplaçant. La piste Benjamin Pavard a notamment été explorée en fin de mercato par la formation italienne, qui n’avait pas la moindre chance dans ce dossier.

« Je ne suis pas du genre à abandonner en cours de route »

Interrogé par Sport1 , Benjamin Pavard a fait le point sur les rumeurs de départ dont il a fait l’objet cet hiver. « Je n'ai jamais dit que je voulais partir », a indiqué l’international tricolore, désireux de poursuivre sa carrière au Bayern Munich, son bail expirant en juin 2024 : « Je sais très bien que je suis dans un grand club, il y a une grande ambiance et une grande organisation. Je me sens très bien ici, j'aime le club et les supporters, et j'espère que nous réaliserons encore de grandes choses cette saison. L’offre de l’Inter ? Je ne suis pas du genre à abandonner en cours de route , poursuit le défenseur de l’équipe de France. Mon objectif était sans aucun doute de rester au Bayern. Je suis déterminé à tout donner pour le club et l'équipe et je veux gagner autant de titres que possible avec le Bayern . »

📊 À 24 ans, Kylian Mbappé est déjà parvenu à faire mieux que Just Fontaine sur plusieurs points en enchaînant les buts Mais la star du #PSG peut-elle faire mieux, et battre notamment le record ultime de 13 buts dans une Coupe du monde❓@Le10Sport 📝⬇️https://t.co/KLAUzPEJH3 — Bernard Colas (@BernardCls) March 2, 2023

« L'offre était attractive financièrement, mais l'aspect sportif passe toujours en premier »