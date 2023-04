Le PSG tente un coup en équipe de France, il jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, mais un premier dossier a été bouclé par le PSG. En fin de contrat avec l'Inter, Milan Skriniar rejoindra le club parisien à l'issue de cette saison. Mais un autre défenseur central serait attendu par Luis Campos. Ce dernier aurait activé la piste menant à Jean-Clair Todibo. Une fierté pour Ramon Planes, ancien dirigeant du Barça

Luis Campos le sait, un mercato estival se prépare bien en aval. Conforté à son poste de conseiller sportif, le Portugais a commencé à se pencher sur son recrutement, ciblant les besoins de son équipe et entamant des discussions avec certains joueurs. Des négociations, qui ont débouché sur un accord avec Milan Skriniar. Comme confirmé par le 10Sport.com, l'actuel défenseur slovaque de l'Inter renforcera les rangs du PSG durant l'intersaison. Mais il pourrait ne pas être le seul renfort défensif.





Un joueur en rajoute une couche sur le scandale Galtier https://t.co/BEUq0aZpgo pic.twitter.com/LrzP3UZvjm — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

Le PSG surveillerait Todibo

Alors que le PSG s'est retrouvé en difficulté cette saison en raison des blessures de Presnel Kimpembe ou encore de Marquinhos, Luis Campos aurait l'intention de recruter un autre défenseur central. La dernière piste en date mènerait à Jean-Clair Todibo, actuellement sous contrat avec l'OGC Nice. Malgré ses différends avec Christophe Galtier, l'international français serait présent sur la short-list du PSG, qui pourrait passer à la vitesse supérieure prochainement.

Ramon Planes ne masque pas sa fierté