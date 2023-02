Le PSG s’est tiré une balle dans le pied avec Zidane

La rédaction

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane a fait l'objet de nombreuses sollicitations, ces derniers mois, notamment de la part du PSG. Le club parisien avait pensé à lui pour remplacer Mauricio Pochettino l'année dernière. Mais l'arrivée de Luis Campos au poste de conseiller sportif aurait mis fin à ce dossier.

Alors que l'avenir de Christophe Galtier commence à faire réagir au sein du PSG, les rumeurs sur une possible arrivée de Zinédine Zidane refont surface. Selon Foot Mercato, le technicien français demeure la grande priorité du Qatar, qui avait tenté de le recruter l'année dernière.

L'arrivée de Campos a plombé le dossier Zidane

Au moment où le PSG recherchait un successeur à Mauricio Pochettino, le Qatar avait tourné son regard vers Zinédine Zidane, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid. Mais comme annoncé par Foot Mercato , l'arrivée de Luis Campos au poste de conseiller sportif a mis fin à cette piste.

Zidane ne voudrait pas travailler avec Campos

Et pour cause, Zidane ne voudrait pas travailler avec Luis Campos. Autrement dit, le PSG va devoir se séparer du Portugais s'il souhaite enregistrer la venue du champion du monde 1998. La condition est posée.