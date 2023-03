Le PSG s’en débarasse, il pète les plombs à l’étranger

Arnaud De Kanel

L'arrivée du binôme composé de Luis Campos et Christophe Galtier a fait des dégâts au PSG l'été dernier. Parmi les victimes du grand dégraissage de l'effectif parisien, Leandro Paredes a été envoyé en prêt à la Juventus Turin. Entré en jeu en fin de rencontre dimanche soir dans le choc contre l'Inter Milan, le sanguin argentin n'a pas tardé à se faire remarquer.

Prêté avec option d'achat à la Juventus Turin, Leandro Paredes fait encore parler de lui. L'Argentin, qui a de grandes chances de revenir au PSG l'été prochain, s'est une fois de plus illustré par sa bêtise en Italie.

Paredes disjoncte...

Choc de la 27ème journée de Serie A, la rencontre entre la Juventus et l'Inter Milan ne pouvait que dégénérer. Après que la VAR ait validé le but litigieux des Turinois, avec une suspicion de mains d'Adrien Rabiot et de Dusan Vlahovic, les nerfs étaient à vifs. Afin de préserver le score, Max Allegri décidait de faire entrer Leandro Paredes à la 87ème minute. A peine 4 minutes plus tard, il était déjà averti pour une faute d'antijeu et avait écopé d'un carton jaune. Mais ça ne s'est pas arrêté là...

#Paredes best Skill & Highlights pic.twitter.com/PeDPIPkJqI — Frankie Surachista 4️⃣4️⃣ (@franknotaro_ts) March 20, 2023

...et se fait exclure !

En effet, le milieu qui appartient au PSG a décidé d'aller régler ses comptes avec Danilo D’Ambrosio après le coup de sifflet final. Une bagarre a éclaté et l'arbitre a dégainé un rouge direct aux deux instigateurs de cette échauffourée. Du grand Leandro Paredes.