Le PSG planté en public par cette grosse annonce ?

Le PSG semble plus que jamais envisager un retour d’Adrien Rabiot dans ses rangs l’été prochain, d’autant que le milieu de terrain formé dans la capitale arrive au terme de son contrat avec la Juventus Turin. Mais Massimiliano Allegri, l’entraîneur du club bianconero, ne l’entend pas de cette oreille…

Adrien Rabiot de retour au PSG, ça brûle ? Ces derniers jours, il a été annoncé un peu partout que l’international français de 27 ans discutait avec la direction du club de la capitale, où il a été formé, pour un retour libre cet été étant donné qu’il arrive au terme de son contrat avec la Juventus Turin. Rabiot pourrait donc retrouver le PSG, quatre ans après son départ pour l’Italie.

Le PSG veut se renouveler

Après la nouvelle déconvenue en Ligue des Champions et son élimination dès le stade des 8e de finale face au Bayern Munich, le PSG entend donc renouveler une partie de son effectif cet été, et Rabiot ferait partie des plans de Luis Campos à cet effet. Mais la tâche ne sera pas si simple pour le conseiller sportif du PSG…

« J’ai confiance en lui »