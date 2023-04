Le PSG se prépare, le successeur annoncé de Galtier vide son sac

Thomas Bourseau

Christophe Galtier serait susceptible de plier bagage à l’issue de la saison au vu du travail de recherche du PSG en coulisse pour sa succession. Marcelo Gallardo semble être une option appréciée à Paris, mais l’Argentin a posé de grosses conditions.

De passage en conférence jeudi dans le cadre du déplacement du PSG à Angers vendredi soir, qui s’est soldé par une victoire parisienne sur le score de 2 buts à 1, Christophe Galtier affirmait être persuadé d’être l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Et ce, bien que les rumeurs vont bon train concernant une potentielle éviction.

«Je suis en train de réfléchir à ce que pourrait être la prochaine étape de ma carrière»

Les pistes semblent être à ce jour multiples allant de Thiago Motta à José Mourinho en passant par Marcelo Gallardo notamment. Option prise en considération par la direction du PSG depuis quelque temps désormais, Gallardo est libre de tout contrat depuis son départ de River Plate en octobre dernier. Pour The Athletic, l’Argentin a avoué être en pleine phase de réflexion pour un éventuel retour. « Je suis en train de réfléchir à ce que pourrait être la prochaine étape de ma carrière ».

«Si vous ne trouvez pas quelque chose avec lequel vous vous identifiez vraiment…»

Lors de ladite entrevue accordée à The Athletic par Marcelo Gallardo, le technicien convoité sur le marché des entraîneurs notamment par Chelsea, Leeds United et le Real Madrid, a annoncé la couleur à ses prétendants y compris le PSG sur l’importance pour lui de se sentir connecté à la culture du club et au projet sportif mis en place. « En observant certaines tendances et la manière dont certains projets sont gérés... si vous ne trouvez pas quelque chose avec lequel vous vous identifiez vraiment, dès le départ, ce sera très difficile ».

«J'en suis à un stade de ma vie où j'accueillerais quelque chose qui correspond à ces critères»