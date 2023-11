Le PSG se lance dans une énorme bataille pour ce transfert en Ligue 1

Jean de Teyssière

Les performances de Quentin Merlin ne sont pas passées inaperçues en Europe. De nombreux clubs auraient un œil sur le latéral gauche français évoluant au FC Nantes. En Angleterre, Manchester City et West Ham sont intéressés, tout comme l'OL et le PSG en France. La bataille est lancée et vu les prétendants, elle risque d'être rude.

Que ce soit cet hiver ou l'été prochain, le FC Nantes risque certainement de perdre l'un de ses meilleurs joueurs. Après Randal Kolo Muani il y a deux ans et Ludovic Blas cet été, voici que Quentin Merlin semble lui aussi prendre le chemin du départ.

Tout l'Europe veut Merlin

D'après les informations de 90min , nombreux sont les clubs qui aimeraient faire de Quentin Merlin leur nouveau joueur. Il faut dire que les bons joueurs au poste de latéral gauche sont rares. Ainsi, Manchester City et West Ham sont intéressés en Angleterre, tout comme le Bayern Munich, Naples, le RB Leipzig et le Celtic Glasgow.

Le PSG fonce sur Merlin