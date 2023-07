Le PSG rend fou le clan Mbappé

La rédaction

Vendredi soir, le PSG a surpris tout le monde en écartant Kylian Mbappé de la tournée au Japon. Une décision inattendue et inhabituelle, au point que même l'entourage du joueur ait été surpris par la sévérité de la direction du PSG. Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que le clan Mbappé compte lâcher l'affaire comme l'explique Daniel Riolo.

C'est probablement le plus gros coup de tonnerre du mercato. Vendredi soir, le PSG a décidé d'écarter Kylian Mbappé qui ne s'est donc pas envolé pour le Japon avec le reste du groupe pour la tournée estivale. Le club de la capitale ne digère pas la façon dont le joueur a décidé de ne pas prolonger son contrat et n'hésite plus à le mettre en vente. Une prise de décision qui a surpris l'entourage de Kylian Mbappé selon Daniel Riolo.

PSG : Mbappé prend une décision impensable, c’est la panique https://t.co/cDXiL1VS4p pic.twitter.com/YwPpebwtne — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

«Les parents de Mbappé disaient : "on va à la baston"»

« Hier soir (Vendredi, NDLR), les parents de Mbappé disaient : "on va à la baston, nous ne partirons pas et nous sommes prêts à assumer cette décision." Et vous savez ce que ça veut dire ? Cela veut dire ne pas jouer ! Cela veut dire qu'à un an des JO, que Kylian Mbappé veut absolument jouer, et surtout de l'Euro, qui est une compétition très importante, et puis tout simplement une saison entière, un joueur peut dire : "Ok dans ma carrière je zappe une saison entière". Ca paraît complétement dingue ! », lâche le journaliste au micro de RMC avant de poursuivre.

«Ils étaient prêts à aller au bout : "Nous ne partirons pas"»