PSG : Le clan Mbappé prend une décision hallucinante

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ecarté du groupe qui se rend au Japon pour la tournée estivale du PSG, Kylian Mbappé est clairement poussé au départ alors qu'il refuse toujours de prolonger son contrat qui s'achève en juin 2024. Une situation qui a pris tout le monde de court, y compris l'entourage du joueur qui campe pourtant sur ses positions.

C'est la bombe de l'été. Après avoir envisagé d'axer tout son projet autour de Kylian Mbappé, le PSG a pris un chemin radicalement différent en écartant son joueur, désormais officiellement à vendre. L'international français refuse de prolonger son contrat ce qui renforce l'hypothèse d'un départ libre dans un an, option totalement inenvisageable pour le PSG qui a donc décidé de frapper fort pour protéger l'institution. Une décision qui a surpris l'entourage du joueur qui envisage de maintenir sa position comme l'assure Daniel Riolo.

Mbappé : Le PSG reçoit un incroyable coup de pression https://t.co/NpJtNwuXlj pic.twitter.com/GJ3pgf2kiI — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

«Ca paraît complétement dingue !»

« Hier soir (Vendredi, NDLR), les parents de Mbappé disaient : "on va à la baston, nous ne partirons pas et nous sommes prêts à assumer cette décision." Et vous savez ce que ça veut dire ? Cela veut dire ne pas jouer ! Cela veut dire qu'à un an des JO, que Kylian Mbappé veut absolument jouer, et surtout de l'Euro, qui est une compétition très importante, et puis tout simplement une saison entière, un joueur peut dire : "Ok dans ma carrière je zappe une saison entière". Ca paraît complétement dingue ! », lâche l'éditorialiste au micro de RMC , avant d'en rajouter une couche.

«Tout le monde était en colère dans la famille Mbappé»