Le PSG recrute un «joueur majeur», c’est l’emballement général

Le PSG est très actif sur le mercato estival, mettant notamment la main sur Kang-In Lee, arrivé en provenance de Majorque pour 22M€. Un joueur prometteur qui va également aider le club à se développer en Asie. Sébastien Wasels, le directeur général parisien, s’est prononcé sur l’importance du recrutement du Sud-Coréen.

C’est l’un des nouveaux visages du PSG. A 22 ans, Kang-In Lee s’est engagé cet été en faveur du club parisien pour les cinq prochaines années. L’international sud-coréen, promis à un grand avenir au début de sa carrière après avoir notamment fait ses débuts professionnels à 17 ans avec Valence, débarque en provenance de Majorque et vient donc compléter l’effectif de Luis Enrique. Un recrutement qui va aider le PSG à se développer sur le stratégique marché asiatique comme l’explique Sébastien Wasels, le directeur général du club.

« C'était déterminant dans la stratégie du club »

« On a ouvert notre bureau en Asie-Pacifique en 2018, peu de temps après l'arrivée de Kylian Mbappé et Neymar. On a senti que c'était le bon moment pour l'ouvrir. Tous les autres grands clubs européens avaient déjà un bureau établi sur place, que ce soit à Singapour ou à Hong Kong. C'était le moment pour le faire. On a ouvert une antenne à Shanghai et à Tokyo. C'était déterminant dans la stratégie du club et du développement de la marque sur ce territoire clé », confie le directeur général du PSG, interrogé par RMC .

« C'est le premier joueur majeur asiatique à jouer pour le PSG »