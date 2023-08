Le PSG reçoit un coup de pression pour ce transfert à 60M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines, Bradley Barcola est toujours un joueur de l'OL a quelques jours de la fermeture du mercato estival. Il faut dire que les Gones se montrent gourmands pour lâcher leur jeune ailier. John Textor est sorti du silence dans ce dossier et assure que Barcola n'a pas demandé à partir, à l'inverse de ses représentants.

D'ici vendredi soir, le PSG espère encore recruter deux nouveaux attaquants, dont Bradley Barcola. Un dossier compliqué puisque, comme révélé par le10sport.com, l'OL réclame près de 60M€ pour lâcher son jeune ailier. Une situation délicate sur laquelle John Textor s'est prononcé. A l'occasion d'une visioconférence avec plusieurs médias, le propriétaire de l'OL assure que Bradley Barcola n'a pas réclamé son départ.

Textor sort du silence pour Barcola

« On a perdu un joueur pendant cette fenêtre, Castello Lukeba, plein de promesses. On a dit à son agent d’aller chercher un deal en Europe, car son nom figurait parmi les joueurs à transférer dans le budget présenté par Jean-Michel Aulas. Son agent n’était pas content de le savoir mais ils sont allés en Europe pour trouver un deal et ça a eu un impact sur son mental, il était conditionné à partir », assure le dirigeant américain dans des propos rapportés par Le Progrès , avant de poursuivre.

«Ses représentants m’ont indiqué qu’il souhaitait partir, mais pas lui»