Le PSG rate un transfert… à cause de Cristiano Ronaldo !

Ces derniers mois, un nouveau crack brésilien a affolé le mercato, à savoir Endrick. Le jeune attaquant de Palmeiras avait toute l’Europe à ses pieds, mais a finalement opté pour le Real Madrid qui n’a pas hésité à lâcher 60M€ pour le recruter. Et Endrick explique pourquoi il a privilégié la Casa Blanca malgré l’intérêt de clubs comme le PSG, Chelsea ou encore le FC Barcelone.

Comme souvent, les cracks brésiliens affolent le mercato. Il y a quelques semaines, c'est Endrick qui mettait le feu au marché. Convoité par le PSG, Chelsea ou encore le FC Barcelone, le jeune attaquant de Palmeiras a finalement décidé de signer au Real Madrid pour 60M€, club qu'il rejoindra lorsqu'il aura 18 ans, en 2024. En attendant, il a justifié son choix.

Endrick justifie son choix

« Rien ne comptait plus pour moi que le Real Madrid. Donc, pour être honnête, chaque fois qu'une équipe sortait, je me demandais toujours : "et le Real Madrid ?", "est-ce que j'irai là-bas ?", "est-ce que j'aurai la chance de choisir le Real Madrid ?" », explique-t-il dans les colonnes de MARCA , avant d’en rajouter une couche.

«Jouer pour le plus grand club d'Europe et l'équipe de mon idole, Cristiano Ronaldo»