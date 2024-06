Le PSG prépare un transfert XXL au Real Madrid ? La presse espagnole répond à la bombe

Thibault Morlain

Après le départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait se venger en recrutant la star du Real Madrid : Vinicius Jr. La bombe a été lâchée concernant un intérêt du club de la capitale pour l'international brésilien. De quoi forcément faire énormément parler, mais voilà que de l'autre côté des Pyrénées, on a été très clair concernant l'avenir de Vinicius Jr.

Tandis que le PSG est toujours à la recherche du successeur de Kylian Mbappé, Mohamed Bouhafsi a lâché une bombe lors de son passage sur le plateau de Génération After . Le journaliste France TV a ainsi balancé : « Le PSG regarde Vinicius ». Un peu plus tard, Daniel Riolo a surenchéri concernant Vinicius Jr au PSG : « C'est exactement ce que j'ai dit il y a deux mois. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. Il y a des approches du PSG. Ils se disent "Vous nous avez pris Mbappé, on va prendre Vinicius. Il gagne combien ? Bah on va donner deux fois plus" ».

Kylian Mbappé annonce du lourd https://t.co/3Ldr38yzxI pic.twitter.com/J9OhUORyo9 — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Vinicius Jr pas à vendre

Cela fait déjà plusieurs années que le PSG est sur les traces de Vinicius Jr. Cette fois pourrait-elle être la bonne ? Pas sûr... Le club de la capitale pourrait tout d'abord se casser les dents sur la position du Real Madrid. Comme annoncé par AS , l'international brésilien n'est absolument pas à vendre, lui qui est sous contrat jusqu'en 2027.

Il ne veut pas quitter le Real Madrid

Autre problème pour le PSG : la volonté de Vinicius Jr. Plus heureux que jamais au Real Madrid, le Brésilien n'aurait aucune intention de faire ses valises selon le média ibérique. De quoi d'ores et déjà plomber la vengeance du PSG après le départ de Kylian Mbappé chez les Merengue ?