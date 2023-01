Le PSG peut trembler, une grosse offre est dégainée

Arthur Montagne

Priorité du PSG depuis plusieurs mois, Milan Skriniar ne va pas prolonger à l'Inter Milan. Par conséquent, le départ de l'international slovaque semble inéluctable et il paraît promis au club de la capitale. Néanmoins, une formation britannique aurait dégainé une meilleure offre pour le Skriniar.

L'été dernier, le PSG avait fait de Milan Skriniar sa grande priorité sur le mercato. Néanmoins, l'Inter Milan était très exigeant pour son défenseur central, dont le contrat s'achève pourtant en juin prochain. Le club de la capitale a donc refusé de s'aligner sur les demandes du club lombard. Mais ce dossier revient sur le devant de la scène.

Le PSG relance Skriniar

Et pour cause, l'agent de Milan Skriniar a confirmé que son client ne prolongerait pas à l'Inter Milan et pourrait donc partir libre l'été prochain. Conscient de l'opportunité qui se présente, le PSG a donc relancé ce dossier, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Mais d'autres clubs sont dans le coup.

Un club anglais offre plus que le PSG