Le PSG passe à côté d’un transfert colossal, gros retournement de situation en vue

Considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste, Jude Bellingham agite la planète football. Âgé de 19 ans, le milieu de terrain anglais affole le marché des transferts. Mais alors que le PSG est définitivement distancé dans ce dossier, et que le Real Madrid semblait tenir la corde, un gros chamboulement est à prévoir pour la signature de l’Anglais.

Aux côtés de joueurs comme Victor Osimhen ou encore Harry Kane, Jude Bellingham devrait être l’attraction principale du prochain marché des transferts. Arrivé à 17 ans du côté du Borussia Dortmund, l’international anglais possède de nombreux prétendants, et notamment le PSG, rapidement dépassé dans ce dossier.

PSG : Grande nouvelle à 45M€ sur le mercato https://t.co/hDQguPJ8PX pic.twitter.com/7rUGOs6xCh — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

Jude Bellingham évalué à 150 M€

Et même si Jude Bellingham pourrait rester une saison de plus en Allemagne, nul doute que le milieu anglais devrait agiter le mercato. Pour rappel, le Borussia Dortmund a récemment fixé son prix à 150 M€. Ainsi, le Real Madrid et Manchester City, les deux principaux candidats pour sa signature, étaient avertis.

Jude Bellingham finalement à Liverpool