Le PSG obligé de faire un sacrifice pour boucler un transfert

Axel Cornic

Il reste une dizaine de jours avant la fin du mercato estival et il reste encore beaucoup à faire pour le Paris Saint-Germain. Luis Enrique voudrait en effet un dernier renfort en attaque, mais avant cela Luis Campos va surtout devoir trouver une solution pour Hugo Ekitike, qui ne rentre plus vraiment dans les plans du club parisien.

Le mercato de l’été dernier a été raté par Luis Campos, qui l’avait d’ailleurs clairement avoué lors d’un passage sur RMC Sport . Il tente donc de réparer ses erreurs depuis et il a notamment trouvé une solution pour Renato Sanches, arrivé au PSG en provenance du LOSC et tout récemment parti à l’AS Roma.

PSG : Le patron du vestiaire annonce du lourd https://t.co/zWXQgxHs76 pic.twitter.com/SjbA1fW5R8 — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

Ekitike, une saison et puis s’en va

La liste des indésirables est encore longue et le temps manque, puisque le mercato estival va fermer ses portes le 1er septembre prochain. Il y a notamment Hugo Ekitike, acquis pour près de 30M€ mais qui n’a pas sa place dans les plans de Luis Enrique cette saison. L’Equipe a évoqué ce dimanche la possibilité de le voir être inséré dans les négociations entre et le PSG et Francfort pour Randal Kolo Muani, mais cette destination ne lui plairait pas.

La Roma propose uniquement un prêt au PSG