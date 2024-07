Le PSG menacé par l'Arabie Saoudite ?

Alexis Brunet

D’après plusieurs sources, le PSG serait très intéressé à l’idée de recruter Victor Osimhen. Le Nigérian serait vu comme le parfait remplaçant de Kylian Mbappé, qui est parti vers le Real Madrid. Toutefois, s’il veut s’offrir le buteur du Napoli, le club de la capitale va devoir battre la concurrence d’un club d’Arabie saoudite.

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé d’aller voir ailleurs. Le champion du monde a réalisé l’un de ses rêves, en signant pour le Real Madrid. Il a d’ailleurs été présenté dernièrement en grande pompe au stade Santiago-Bernabéu.

Transferts : Le PSG reçoit une offre de 70M€ ! https://t.co/IvKERWjdha pic.twitter.com/PdcYcCbIc3 — le10sport (@le10sport) July 22, 2024

Le PSG pense à Kvaratskhelia

Face à ce départ majeur, le PSG est dans l’obligation de recruter un grand nom. La priorité du club de la capitale semble être Khvicha Kvaratskhelia, mais il sera très compliqué de faire céder le Napoli, qui ne veut pas vendre son joueur cet été.

Le PSG est en concurrence avec l’Arabie saoudite pour Victor Osimhen

D’après certaines sources, le PSG aurait également Victor Osimhen dans son viseur. Foot Mercato abonde dans ce sens et va plus loin même en affirmant que le club de la capitale est en concurrence avec une formation d’Arabie saoudite pour le transfert du Nigérian. Toutefois, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le buteur du Napoli ne serait pas sur la liste du PSG, qui compterait notamment sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani pour la saison prochaine.