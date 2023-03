Le PSG lui a dit non, cette star prend une décision fracassante

Thomas Bourseau

Certes, Lionel Messi pourrait devenir agent libre à l’intersaison et laisser un vide dans l’attaque du PSG, comblé par Mohamed Salah ? Le club parisien aurait écarté cette piste et le mercato de la star de Liverpool serait déjà fini.

Lionel Messi voit son contrat arriver à expiration au PSG le 30 juin prochain, quelques jours après qu’il aura célébré son 36ème anniversaire. le10sport.com vous a confié le 18 février que les discussions avec le PSG se poursuivaient pour une éventuelle prolongation de contrat.

Salah prêt à quitter Liverpool pour l’Espagne après le non du PSG

Depuis, le PSG s’est encore raté en Ligue des champions et le flou se serait renforcé concernant la continuité de Lionel Messi au PSG. Il a été question de Mohamed Salah pour le remplacer au Paris Saint-Germain, mais le journaliste de CBS Sports Ben Jacobs a démenti un intérêt toujours existant du PSG pour Salah lorsque Foot Mercato affirme ces dernières heures que l’international égyptien serait prêt à quitter Liverpool à la prochaine intersaison et privilégiait l’Espagne comme potentielle destination.

Mohamed Salah ne va pas avoir de bon de sortie