Le PSG le veut, un mercato de folie se prépare

Alors que le PSG pourrait s’activer pour renforcer sa défense, Kim Min-jae figurerait sur la short-list de Luis Campos, mais ce dernier n’est pas le seul à être tombé sous le charme du joueur sud-coréen. Le mercato estival du Napolitain s’annonce en effet mouvementé, avec l’intérêt de plusieurs mastodontes de Premier League.

Naples a frappé fort l’été dernier avec le recrutement de Kim Min-jae pour 18M€, de quoi faire nourrir des regrets au Stade Rennais, également sur le coup. Le défenseur sud-coréen réalise une excellente saison et suscite déjà les convoitises de plusieurs cadors européens, à l’instar du PSG. Avec les prestations décevantes de Marquinhos, la longue indisponibilité de Presnel Kimpembe et l’avenir incertain de Sergio Ramos, du renfort serait le bienvenu en charnière central. Le club de la capitale est déjà parvenu à ses fins avec Milan Skriniar, dont l’arrivée est actée en fin de saison lorsque son contrat sera arrivé à terme avec l’Inter, et un autre joueur est également ciblé en Serie A : Kim Min-jae.

Le PSG concurrencé par les cadors de Premier League

Mais le club de la capitale n’est pas le seul à être tombé sous le charme de Kim Min-jae. Comme l’expliquent les journalistes Ben Jacobs et Fabrizio Romano sur CaughtOffside , Liverpool, Tottenham et Manchester United notamment sont également dans la course.

Une clause pourrait faire basculer le dossier