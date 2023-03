Le PSG le laisse dans le flou, il a tout prévu pour son transfert

Thomas Bourseau

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Sergio Ramos attend le feu vert du PSG pour renouveler son bail. Cependant, le club serait réticent à une telle éventualité et l’Espagnol aurait déjà les idées claires pour son avenir.

Sergio Ramos pourrait bien disputer son dernier match en Ligue des champions avec le PSG ce mercredi soir face au Bayern Munich. Et pour cause, le Paris Saint-Germain part avec un désavantage d’un but en raison du score du 1/8ème de finale aller (1-0) et l’Espagnol voit son contrat arriver à expiration en juin prochain.

Le PSG toujours dans le doute pour la prolongation de Ramos

le10sport.com vous a affirmé le 18 février dernier que les discussions avaient lieu entre le clan Sergio Ramos et le comité de direction du PSG. Cependant, par le biais d’une rubrique pour la BBC , le journaliste Guillem Balague a confié que le PSG resterait réticent à l’idée de prolonger le contrat de Ramos, d’où la lenteur des discussions, et aurait déjà mis la main sur son successeur en la personne de Milan Skriniar.

Non à l’Arabie saoudite, Séville puis la MLS pour Ramos ?